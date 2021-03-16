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В Джорджии задержан подозреваемый в нападении на спа-салон, где погибли три человека
13:30
Фото: topfacts.com.ua
Полиция американского штата Джорджия задержала 21-летнего Роберта Аарона Лонга, который подозревается в стрельбе в спа-салоне округа Чероки, сообщает канал Fox5.
Ранее стало известно о гибели семи человек в результате трех инцидентов, произошедших в городе Атланта.
По уточненным данным, семь человек стали жертвами стрельбы в трех массажных салонах американского штата Джорджия. Как передает Associated Press со ссылкой на местную полицию, первый инцидент был зафиксировано поздним вечером минувшего вторника в округе Чероки на расстоянии около 50 км от Атланты. В результате применения оружия там были ранены пять человек, трое из которых скончались.
Спустя незначительное время перестрелка была зафиксирована в двух массажных салонах Атланты, располагающихся через дорогу друг от друга. По данным полиции, там были убиты четыре человека.
Вскоре правоохранительные органы штата сообщили о задержании подозреваемого. По данным американских СМИ, к первому нападению может быть причастен 21-летний житель города Вудсток Роберт Аарон Лонг. Полицейские сейчас выясняют, имеет ли он отношение к инцидентам в Атланте. Сведений о том, что могло стать причиной преступлений, из официальных источников пока не поступало.
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