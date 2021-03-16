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В Москве с наркотиками задержали чемпионку России по лыжному фристайлу
06:22
Фото: vk.com
Столичные правоохранители задержали Анну Орловскую, которая в прошлом завоевала титул чемпионки России по лыжному фристайлу, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в полиции Москвы сообщается, что у девушки при себе был найден героин.
По версии правоохранителей, спортсменка намеревалась продавать наркотические вещества посредством т.н. закладок. В полиции пояснили, что после задержания Анна Орловская уже начала давать признательные показания и сообщила, что в последнее время является продавцом зелья.
В прошлом Орловская не раз одерживала победы на соревнованиях различного уровня, включая чемпионат России. Спортсменка выступала в слоупстайле и лыжном хаф-пайпе. Ранее она входила в десятку лучших участников этапа Кубка мира.
В 2013 году спортсменку дисквалифицировали на двухлетний срок, уличив в нарушении антидопинговых правил.
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