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Россию обвинили в проблемах ЕС с AstraZeneca
04:11
Фото: opentv.media
Александр Ткаченко
На приостановку применения вакцины AstraZeneca в ряде стран Европы могла повлиять Россия, продвигающая "Спутник V". С таким утверждением выступил председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что российские власти могут оказаться причастны к появлению сложностей с препаратом AstraZeneca. Своим мнением о причинах приостановления вакцинации от коронавируса в ряде европейских стран он поделился в Telegram-канале.
По словам Ткаченко, отказ от применения вакцины, созданной AstraZeneca, может быть обусловлен "массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ". Москва сейчас прилагает усилия для продвижения собственного препарата и стремится расчистить рынок, отметил представитель Киева. Он предположил, что РФ постарается вскоре "дожать европейских политиков", чтобы они дали разрешение на использование российской вакцины.
На заявления украинского министра отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Пресс-секретарь дипломатического ведомства в своем Facebook отметила, что в киевское руководство продолжает "жить в своем фантазийном мирке".
Ранее в Индии заявили о влиянии США на производство вакцин в мире.
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