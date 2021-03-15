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В Индии заявили о влиянии США на производство вакцин в мире
06:56
Фото: verelq.am
Контроль Соединенных Штатов над своими внешними поставками способен поставить под угрозу производство вакцин против коронавируса по всему миру.
С таким утверждением выступили ведущие производители препаратов в Индии, передает Financial Times.
Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E Махима Датла отметила, что расширение масштабов производства антикоронавирусных вакцин может затруднит применение в США закона о военном производстве. Американские поставщики уже проинформировали зарубежных партнеров о возможных сложностях с выполнением заказов.
В конце прошлого года о вероятном использовании этого закона заявил Джо Байден, являвшийся на тот момент кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Закон о военном производстве, принятый в 1950 году, фактически означает принуждение частных компаний в экстренных случаях работать исключительно на государство.
По мнению Датлы, это может чрезвычайно помешать выпуску и прочих вакцин. Поэтому мировое сообщество должно безотлагательно повлиять на сложившуюся ситуацию.
При производстве вакцин требуются определенные пластмассы, выпуском которых сейчас занимается довольно ограниченное количество предприятий. О трудностях, которые могут быть связаны с американским законодательством, предупредил и исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла. На сегодняшний день его компания является крупнейшим в Индии производителем вакцины Novavax, разработанной в США.
По словам Пунаваллы, если не удастся вывозить из Соединенных Штатов сырье, необходимое для производства вакцин, "это станет серьезным ограничивающим фактором".
В последнее время на предприятиях компаний Biological E и Serum Institute в Индии также был налажен выпуск вакцин против коронавируса, созданных AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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