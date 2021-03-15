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В Крыму задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины


16:43
В Крыму задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу УкраиныФото: prm.ua

Суд арестовал на два месяца гражданина РФ, который был задержан в Крыму по подозрению в шпионаже.

По данным российских спецслужб, мужчина мог сотрудничать с украинской разведкой.

Как передают российские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ, на территории Крымского полуострова был задержан россиянин с бомбой. По предварительным данным, мужчина мог осуществлять шпионские действия, работая на Украину. Уточняется, что подозреваемый имел при себе взрывное устройство.

По данным российских спецслужб, задержанный вел фото- и видеосъемку различных объектов жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей. Как пояснил сам подозреваемый, он занимался сбором информации, выполняя соответствующее задание офицера 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука.

Известно также, что кустарно изготовленную бомбу задержанный по совету Кравчука хранил в своей машине, чтобы при необходимости обезопасить себя.

На опубликованных пресс-службой ФСБ кадрах можно увидеть момент задержания мужчины, происходившего с участием патруля ДПС. К обыску автомобиля подозреваемого был привлечен кинолог со специально обученной собакой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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