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В Крыму задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины
16:43
Фото: prm.ua
Суд арестовал на два месяца гражданина РФ, который был задержан в Крыму по подозрению в шпионаже.
По данным российских спецслужб, мужчина мог сотрудничать с украинской разведкой.
Как передают российские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ, на территории Крымского полуострова был задержан россиянин с бомбой. По предварительным данным, мужчина мог осуществлять шпионские действия, работая на Украину. Уточняется, что подозреваемый имел при себе взрывное устройство.
По данным российских спецслужб, задержанный вел фото- и видеосъемку различных объектов жизнеобеспечения, а также места массового пребывания людей. Как пояснил сам подозреваемый, он занимался сбором информации, выполняя соответствующее задание офицера 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука.
Известно также, что кустарно изготовленную бомбу задержанный по совету Кравчука хранил в своей машине, чтобы при необходимости обезопасить себя.
На опубликованных пресс-службой ФСБ кадрах можно увидеть момент задержания мужчины, происходившего с участием патруля ДПС. К обыску автомобиля подозреваемого был привлечен кинолог со специально обученной собакой.
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