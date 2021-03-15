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Датские медики выявили необычные симптомы у женщины, умершей после вакцинации
05:14
Фото: bagnet.org
Необычной была клиническая картина у женщины, которая скончалась в Дании вскоре после того, как ее вакцинировали от коронавируса.
Пациентке была поставлена прививка производства AstraZeneca.
Датские специалисты выявили необычные симптомы у женщины, умершей после прививки от COVID-19, передает Politiken. Со ссылкой на медицинское агентство страны отмечается, что при вакцинации использовался препарат компании AstraZeneca.
По мнению медиков, необходимо тщательно изучить этот случай. Подчеркивается, что схожие проявления упоминались в ряде отчетов из других стран Европы. В частности, у скончавшейся пациентки врачи зафиксировали снижение количества тромбоцитов, при этом в небольших и крупных сосудах формировались тромбы. Кроме того, у женщины возникло кровотечение.
Ведомство поясняет, что заявление о точной причине смерти будет обнародовано позднее, когда завершится соответствующее исследование.
Ранее Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca. Причиной этого решения стали побочные реакции, связанные с тромбообразованием и нуждающиеся в тщательном изучении. Сообщая об этом, в Берлине, Париже и Риме указали на необходимость принятии "мер предосторожности".
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