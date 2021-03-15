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В Facebook и Instagram начали помечать материалы о вакцинах против COVID-19
15.3.2021 18:11
Фото: soveti.top
В социальных сетях Facebook и Instagram ввели специальные пометки для обозначения материалов, касающихся вакцин против коронавируса.
Как пояснили в руководстве, изменения сделаны в целях борьбы с дезинформацией.
В сообщении компании Facebook отмечается, что администрации социальных сетей ввели специальные пометки, которые предназначены для публикаций, связанных с вакцинами от коронавируса. Соцсети намерены расширять усилия "по борьбе с дезинформацией" о препаратах, которые созданы для предупреждения заражения COVID-19.
Как стало известно, отмеченные материалы содержат достоверные сведения, которые предоставлены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сейчас в социальных сетях таким образом уже маркируются тексты на английском, арабском, индонезийском, испанском, португальском и французском языках. Список их будет увеличен в самое ближайшее время, заверили представители Facebook.
Ранее сообщалось о блокировке в социальной сети Facebook рекламных постов о вакцинации от COVID. В компании пояснили, что причиной этого стали ограничения, введенные в отношении публикаций на политические темы. Признав наличие проблемы, в администрации соцсети заверили, что заблокированные материалы о вакцинах будут восстановлены.
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