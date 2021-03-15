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На Урале пять человек погибли в ДТП
15.3.2021 17:00
Фото: prim.news
В Свердловской области пять человек стали жертвами дорожной аварии, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в ГУ МВД по региону.
Как стало известно, в числе погибших - двое детей.
Трагедия случилась накануне вечером на автотрассе Екатеринбург - Тюмень, пояснил Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу полицейского главка Свердловской области.
По данным МВД, произошло столкновение легкового автомобиля Kia и грузовика Volvo. В результате погибли пять человек. Жертвами ДТП стали водитель и четверо пассажиров легковой машины, среди которых находились двое детей, отметил Горелых.
Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств смертельной аварии. Сведений о том, что могло стать причиной столкновения, из официальных источников пока не поступало.
Ранее во Владивостоке автомобиль в результате ДТП отлетел на 35-летнего инспектора, дежурившего в тот момент на дороге. Полицейский получил смертельные травмы и скончался в больнице.
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