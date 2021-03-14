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В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТП


14.3.2021 13:34
В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТПФото: vk.com

Во Владивостоке автомобиль в результате ДТП отлетел на 35-летнего инспектора, дежурившего в тот момент на дороге.

Представитель ДПС получил смертельные травмы и скончался в больнице, информирует УМВД по Приморскому краю.

Как стало известно, женщина 1945 г.р., управляя машиной Toyota Carina, пыталась перестроиться и допустила столкновение с Toyota Prius. В результате водитель второго автомобиля потерял управление, после чего транспортное средство выбросило на обочину.

Автомобиль в результате аварии вынесло на место, где в тот момент были припаркованы другие автомобили и находились дежурившие сотрудники ДПС. Один из них пострадал и был доставлен в больницу. В отделении реанимации старший инспектор скончался.

В полиции отметили, что у погибшего сотрудника ДПС остались супруга и пятилетняя дочь.

Как показало медицинское освидетельствование, оба водителя были трезвыми. Как полагают автоинспекторы, 22-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Toyota Prius, мог превысить скорость.

Решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ будет принято по итогам доследственной проверки.

Автор: Злата Богатова

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