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«Чертаново» сделало заявление в связи с нападением на игрока «Локомотива»
15.3.2021 15:22
Фото: vk.com
Футболисты "Чертаново" не участвовали в избиении игрока академии столичного "Локомотива" Максима Шнапцева, указано в сообщении, которое появилось на официальном сайте команды.
Инцидент случился в минувшую субботу, 13 марта, после матча, состоявшегося в рамках 17-го тура ЮФЛ-2.
Ранее в российских СМИ распространились публикации о конфликте, который после игры произошел между одним из футболистов команды хозяев и несколькими игроками команды гостей.
В заявлении "Чертаново" отмечается, что к драке может быть причастен лишь один их спортсмен. В ходе игры "периодически возникали конфликты" между Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым. После завершения матча игроков обеих команд не развели должным образом в подтрибунном помещении. Когда футболисты заходили в здание, там не было сотрудников охраны или представителей службы КРС.
Конфликтная ситуация вновь возникла, когда игрок "Чертаново" подошел к коллеге из "Локомотива". Подоспевшие футболисты и тренеры сразу же начали разнимать дерущихся, однако те уже успели обменяться ударами. В тексте подчеркивается, что никакого массового избиения при этом не было.
После случившегося руководство клуба "Чертаново" приняло решение отложить дебют Салтыкова за главную команду. Ранее предполагалось, что футболист выйдет на поле уже в ближайшем домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги, когда состоится встреча с ярославским "Шинником".
В связи с инцидентом "Чертаново" принесло извинения пострадавшему футболисту "Локомотива" Шнапцеву. Сейчас в клубе ожидают решения Российского футбольного союза.
По словам матери избитого футболиста, у ее сына врачи диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Юный спортсмен пока вынужден оставаться в больнице. В интервью Sport24 мать футболиста предположила, что причиной нападения могла стать победа "Локомотива".
Сведения о госпитализации несовершеннолетнего с телесными повреждениями ранее подтвердили в правоохранительных органах. Обстоятельства ЧП выясняются.
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