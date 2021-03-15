ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы организаторы водной блокады Крыма
Названы организаторы водной блокады Крыма
В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТП
В Приморье автоинспектор погиб от удара машины, отлетевшей после ДТП
«Чертаново» сделало заявление в связи с нападением на игрока «Локомотива»
«Чертаново» сделало заявление в связи с нападением на игрока «Локомотива»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавирусаВ России выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
Депутат бундестага назвал условие признания Крыма российскимДепутат бундестага назвал условие признания Крыма российским
Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZenecaГермания, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca
Навального удивила российская тюремная системаНавального удивила российская тюремная система
На Урале пять человек погибли в ДТПНа Урале пять человек погибли в ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Роман в стиле югенд (продолжение)Роман в стиле югенд (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

«Чертаново» сделало заявление в связи с нападением на игрока «Локомотива»


15.3.2021 15:22
«Чертаново» сделало заявление в связи с нападением на игрока «Локомотива»Фото: vk.com

Футболисты "Чертаново" не участвовали в избиении игрока академии столичного "Локомотива" Максима Шнапцева, указано в сообщении, которое появилось на официальном сайте команды.

Инцидент случился в минувшую субботу, 13 марта, после матча, состоявшегося в рамках 17-го тура ЮФЛ-2.

Ранее в российских СМИ распространились публикации о конфликте, который после игры произошел между одним из футболистов команды хозяев и несколькими игроками команды гостей.

В заявлении "Чертаново" отмечается, что к драке может быть причастен лишь один их спортсмен. В ходе игры "периодически возникали конфликты" между Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым. После завершения матча игроков обеих команд не развели должным образом в подтрибунном помещении. Когда футболисты заходили в здание, там не было сотрудников охраны или представителей службы КРС.

Конфликтная ситуация вновь возникла, когда игрок "Чертаново" подошел к коллеге из "Локомотива". Подоспевшие футболисты и тренеры сразу же начали разнимать дерущихся, однако те уже успели обменяться ударами. В тексте подчеркивается, что никакого массового избиения при этом не было.

После случившегося руководство клуба "Чертаново" приняло решение отложить дебют Салтыкова за главную команду. Ранее предполагалось, что футболист выйдет на поле уже в ближайшем домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги, когда состоится встреча с ярославским "Шинником".

В связи с инцидентом "Чертаново" принесло извинения пострадавшему футболисту "Локомотива" Шнапцеву. Сейчас в клубе ожидают решения Российского футбольного союза.

По словам матери избитого футболиста, у ее сына врачи диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Юный спортсмен пока вынужден оставаться в больнице. В интервью Sport24 мать футболиста предположила, что причиной нападения могла стать победа "Локомотива".

Сведения о госпитализации несовершеннолетнего с телесными повреждениями ранее подтвердили в правоохранительных органах. Обстоятельства ЧП выясняются.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19
В Казахстане при крушении Ан-26 погибли четыре человекаВ Казахстане при крушении Ан-26 погибли четыре человека
Минтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьямМинтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьям
На Гавайях из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуациюНа Гавайях из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию
Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы TwitterРоскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru