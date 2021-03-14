Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Камчатке разрастается грязекаменный поток от извергающегося вулкана Ключевской

04:14

Фото: 404store.com



Повысилась интенсивность грязекаменного потока от вулкана Ключевской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные специалистов.



Вулканологи производили осмотр на расстоянии около 6 км от населенного пункта Ключи, на протекающей в этом районе реке Крутенькой.



По данным вулканологов, в данный момент растет интенсивность потока, распространяющегося от Ключевского, который продолжает извергаться. Специалисты отмечают, что фронтальная часть потока уже смогла продвинуться "дальше, чем наблюдалось за весь предшествующий период".



Повышение объема грязевого потока может быть обусловлено усилившейся интенсивностью побочного извержения, а также связано с продолжением взаимодействия лавы с ледником Эрмана.



МЧС предупреждает, что к извергающемуся Ключевскому приближаться крайне опасно. Риск связан как с потоком лавы, так и фреатическими взрывами. Они происходят, когда раскаленная магма соприкасается со льдом и снегом. Во время таких процессов могут также наблюдаться парогазовые выбросы, сопровождающиеся выносом пепла, и выбросы довольно крупных обломков лавы. И заранее установить места подобных явлений невозможно, подчеркивают спасатели.



Кроме того, смертельную опасность могут представлять собой трещины в толще ледника Эрмана, с которым сейчас взаимодействует поток лавы. Специалисты подчеркивают, что место и время вероятного обрушения также заранее предугадать не представляется возможным. В сообщении также говорится о грязевых потоках, образующихся из-за таяния ледника и снежников. Особую бдительность следует проявлять туристам, рыбакам и охотникам, а также снегоходчиков. По данным МЧС, сохраняется риск оказаться в зоне зыбучих нестабильных участков и провалиться в жижу.



Побочный прорыв на северо-западном склоне вулкана был зафиксирован 18 февраля. Он располагается на высоте около 2850 м над уровнем моря. Прорыв представляет собой две параллельные трещины, которые разделяет расстояние примерно 250 м.



Автор: Злата Богатова

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