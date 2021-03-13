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В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19


07:47
В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19Фото: vk.com

Вакцину от коронавируса "Спутник V" к настоящему времени получили уже более 7 млн россиян, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Речь об этом шла в эфире YouTube-канала "Соловьев. Live".

По словам Александра Гинцбурга, от коронавируса в нашей стране успели вакцинироваться уже около 7 млн человек. Директор центра им. Гамалеи отметил, что созданный в РФ препарат "Спутник V" продолжают активно использовать и за рубежом.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). На текущий момент "Спутник V" зарегистрирован уже в пятидесяти странах мира.

По поручению президента РФ Владимира Путина массовая вакцинация от коронавируса в нашей стране стартовала 18 января.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сделал прогноз о продолжительности процесса вакцинации от COVID-19 в России.

Автор: Злата Богатова

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