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В России почти 7 млн человек получили вакцину от COVID-19
07:47
Фото: vk.com
Вакцину от коронавируса "Спутник V" к настоящему времени получили уже более 7 млн россиян, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Речь об этом шла в эфире YouTube-канала "Соловьев. Live".
По словам Александра Гинцбурга, от коронавируса в нашей стране успели вакцинироваться уже около 7 млн человек. Директор центра им. Гамалеи отметил, что созданный в РФ препарат "Спутник V" продолжают активно использовать и за рубежом.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). На текущий момент "Спутник V" зарегистрирован уже в пятидесяти странах мира.
По поручению президента РФ Владимира Путина массовая вакцинация от коронавируса в нашей стране стартовала 18 января.
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сделал прогноз о продолжительности процесса вакцинации от COVID-19 в России.
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