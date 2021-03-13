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Астронавты NASA снова вышли в открытый космос
13.3.2021 21:20
Фото: bles.com
Снова вышли в открытое космическое пространство американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс. Как сообщает NASA, им предстоит выполнить монтажные работы.
Предполагается, что на борт Международной космической станции (МКС) члены экипажа смогут возвратиться примерно через 6,5 часов.
Астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли из модуля Quest в открытый космос в 08:14 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (16:14 по Москве). Предполагается, что проведение монтажных работ займет около 6,5 часов, пояснили представители американского космического агентства.
Для американских членов экипажа МКС этот выход стал уже пятым с начала 2021 года. Астронавтам на этот раз предстоит провести техобслуживание систем охлаждения и на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus устройство, предназначенное для передачи данных.
Напомним, в конце февраля Кейт Рубинс и Виктор Гловер провели в открытом космосе семь часов четыре минуты, установив на опорном сегменте P6 крепежные конструкции, предназначенные для новых солнечных панелей.
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