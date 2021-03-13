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Большунов победил в масс-старте на КМ в Швейцарии
13.3.2021 20:05
Фото: vk.com
Россиянин Александр Большунов смог показать лучший результат по итогам масс-старта на Кубке мира, передает агентство "Интерфакс".
На соревнованиях в швейцарском Энгадине лыжник преодолел 15-километровую дистанцию за 34 минуты 07,1 секунды.
Вторым и третьим финишировали представители Норвегии - Йоханнес Клебо с отставанием в 18,4 секунды и Пол Голберг (18,9 секунды).
Участвовавший в масс-старте российский лыжник Артем Мальцев смог продемонстрировать шестой результат. Алексей Червоткин пришел к финишу десятым.
Ранее Большунов после дисквалификации Клебо получил серебро в масс-старте ЧМ в немецком Оберстдорфе. Россиянин был третьим после инцидента, случившегося за несколько секунд до финиша. Изучив записи, жюри аннулировало результат лидера заезда - норвежца Клебо, спровоцировавшего "потасовку" на лыжне.
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