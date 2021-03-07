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Большунов после дисквалификации Клебо получил серебро в масс-старте ЧМ
7.3.2021 20:04
Фото: metaratings.ru
Россиянина Александра Большунова объявили серебряным призером классического масс-старта на 50 км, который состоялся сегодня в рамках мирового чемпионата.
Соревнования проводятся в немецком Оберстдорфе.
Александр Большунов финишировал третьим, однако лидера заезда - норвежского лыжника Йоханесса Клебо было решено дисквалифицировать. Спортсмен спровоцировал столкновение с россиянином и лишился титула чемпиона мира. Золото в результате досталось норвежцу Эмилю Иверсону, а его соотечественник Симен Крюгер замкнул тройку лидеров.
На финишной прямой Большунов соперничал с Клебо, и его палка сломалась в процессе контактной борьбы. В итоге россиянин завершил дистанцию лишь третьим, пропустив вперед не только Клебо, но и Иверсона.
Жюри после финиша изучило записи столкновения Клебо и Большунова и первоначально не собиралось изменять результаты заезда. Однако сборная РФ отреагировала на это решение подачей протеста, и его удовлетворили. Норвежцы при этом также пытались опротестовывать вердикт судей, но их обращение было отклонено.
Клебо преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды. Иверсон финишировал с отставанием на 0,7 секунды, а Большунов завершил гонку на 1,4 секунды позднее.
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