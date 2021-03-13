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В Казахстане при крушении Ан-26 погибли четыре человека
13.3.2021 19:05
Фото: kapital.kz
В Алма-Ате при посадке потерпел крушение самолет, принадлежащий Авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ).
По уточненным данным, в результате катастрофы погибли четыре человека.
На борту разбившегося самолета Ан-26 находились шесть человек. Выжить удалось лишь двум членам экипажа, сообщили в КНБ. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается медиками как тяжелое.
Аэропорт Алма-Аты к настоящему времени уже возобновил работу в штатном режиме, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Как стало известно, ограничения после катастрофы действовали в течение чуть более часа.
По данным МЧС Казахстана, от диспетчерской службы алматинского аэропорта в 17:25 по местному времени поступил сигнал об исчезновении с радаров военного самолета АН-26. Через несколько минут воздушное судно, следовавшее из Нур-Султана, совершило аварийную посадку.
После приземления самолет загорелся, отметили в ведомстве. Огонь был полностью ликвидирован к 18:02. Сведений о том, что могло стать причиной крушения, пока нет. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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