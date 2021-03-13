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В Москве на форуме задержали Яшина и Ройзмана
13.3.2021 16:26
Фото: vk.com
Полиция Москвы задержала муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других участников форума "Муниципальная Россия".
Мероприятие проводила организация, признанная нежелательной в РФ.
На форуме в Москве сегодня также были задержаны Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и целый ряд других участников, передают российские СМИ. В столичной полиции пояснили, что форум, собравший свыше ста человек, проводился незаконно - его устроила организация, признанная в РФ нежелательной.
Как пояснила координатор "Открытой России" Татьяна Усманова, к месту проведения форума прибыло около двадцати автозаков. В них заводят "абсолютно всех, кто был внутри", передает ее слова РБК. В одном из автозаков вместе с Татьяной оказались муниципальные депутаты Сергей Соколов и Юлия Галямина.
Предположительно, задержания могут быть связаны со ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая в РФ была признана нежелательной).
В минувшем феврале в Ростове-на-Дону вынесли решение по делу Анастасии Шевченко, которая обвинялась в сотрудничестве с организацией, признанной нежелательной для РФ. Приговор по статье 284.1 УК в России выносился впервые. Вердикт огласили в Октябрьском суде Ростова-на-Дону, где с минувшего июня рассматривали дело Шевченко. Она была признана виновной и приговорена к четырем годам лишения свободы условно.
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