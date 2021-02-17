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Анастасии Шевченко вынесли приговор за сотрудничество с «Открытой Россией»


17:19
Анастасии Шевченко вынесли приговор за сотрудничество с «Открытой Россией»Фото: donday.ru

В Ростове-на-Дону вынесли решение по делу Анастасии Шевченко, которая обвинялась в сотрудничестве с организацией, признанной нежелательной для РФ.

Как стало известно, ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Дело рассматривал суд Октябрьского района, передает агентство "Интерфакс".

Сегодня, 18 февраля, в России впервые был вынесен приговор по статье 284.1 УК. Вердикт огласили в Октябрьском суде Ростова-на-Дону, где с минувшего июня рассматривали дело Анастасии Шевченко. Она была признана виновной и приговорена к четырем годам лишения свободы условно. Прокурор в ходе судебных слушаний просил суд о пяти годах колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено около двух лет назад, из-за ее участия в мероприятиях, которые организовывала сетевая организация "Открытая Россия".

Шевченко провела год под домашним арестом. Вскоре после начала расследования ее старшая дочь попала в реанимацию, а в СМИ появились сообщения о том, что следователи не пускают активистку к ребенку. Однако в аппарате местного детского омбудсмена заявили, что мать успела навестить свою 17-летнюю дочь в больнице незадолго до ее смерти.

В начале прошлого года обвиняемой были позволены звонки и прогулки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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