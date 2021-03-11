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Кронпринцесса Швеции заболела коронавирусом
08:03
Фото: royals-mag.ru
Положительными оказались результаты тестов на коронавирус, которые сдавала наследная принцесса Швеции Виктория и ее супруг принц Даниэль.
Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу королевского двора, у пациентов заболевание протекает в легкой форме.
После того, как у кронпринцессы и ее супруга был лабораторно подтвержден коронавирус, пара отправилась в карантин вместе с детьми принцессой Эстель и принцем Оскаром. За состоянием их здоровья сейчас продолжает следить семейный врач. Отмечается, что заболевание у наследной принцессы Швеции и ее мужа протекает в довольно легкой форме.
Минувшей осенью коронавирус перенесли шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София, которая незадолго до того в качестве волонтера работала в одной из клиник Стокгольма, где оказывали помощь пациентам с COVID-19. После заражения пары на коронавирус вновь протестировали короля Швеции Карла XVI Густава с супругой королевой Сильвией, принцессу Викторию и ее мужа принца Даниэля, а также их детей.
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