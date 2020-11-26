Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Швеции коронавирусом заболели принц Карл Филипп и принцесса София

26.11.2020 22:23

Фото: howmade.ru



Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились новым коронавирусом, передает таблоид Aftonbladet.



Со ссылкой на официальное заявление королевского дворца Швеции уточняется, что у 41-летнего принца и его 35-летней супруги заболевание протекает в достаточно легкой форме.



В публикации указано, что симптомы напоминают грипп. После того, как подтвердилось заражение COVID-19, принц Карл Филипп и принцесса София изолировались и лечатся в их доме в Стокгольме, где проживают с двумя детьми.



Предполагается, что в самое ближайшее время на коронавирус протестируют короля Швеции Карла XVI Густава с супругой королевой Сильвией, принцессу Викторию и ее мужа принца Даниэля, а также их детей. Члены королевской семьи Швеции проверялись на коронавирус несколько дней назад, перед похоронами брата королевы Сильвии. Все анализы на тот момент были отрицательными.



Минувшей весной принцесса София в качестве волонтера работала в одной из клиник Стокгольма, где оказывали помощь пациентам с COVID-19. Вплоть до последнего времени она трудилась там на полставки.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что британский принц Уильям еще весной перенес коронавирус. Как утверждалось в публикации The Sun, заражение подтвердилось через несколько дней после того, как COVID был выявлен у принца Чарльза. Внук Елизаветы II решил не распространяться о своем самочувствии, чтобы не беспокоить население страны. Восстанавливать здоровье ему помогали семейные врачи.



Автор: Злата Богатова

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