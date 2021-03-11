ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
Песню из Белоруссии не допустили на «Евровидение-2021»
Песню из Белоруссии не допустили на «Евровидение-2021»
В Махачкале неизвестный стрелял по силовикам
В Махачкале неизвестный стрелял по силовикам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Совете ООН 45 стран призвали Россию освободить НавальногоВ Совете ООН 45 стран призвали Россию освободить Навального
В Кремле заподозрили США в подготовке информационной атаке против «Спутника V»В Кремле заподозрили США в подготовке информационной атаке против «Спутника V»
Минтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьямМинтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьям
Кронпринцесса Швеции заболела коронавирусомКронпринцесса Швеции заболела коронавирусом
Мать футболиста Аршавина потребовала с экс-невестки около 2 млн рублейМать футболиста Аршавина потребовала с экс-невестки около 2 млн рублей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Роман в стиле югенд (продолжение)Роман в стиле югенд (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мать футболиста Аршавина потребовала с экс-невестки около 2 млн рублей


07:36
Андрей и Алиса АршавиныФото: obaldela.ru
Андрей и Алиса Аршавины

Мать известного российского спортсмена Андрея Аршавина Татьяна обратилась в суд с исковым заявлением.

В качестве ответчицы в нем указана бывшая невестка Алиса Аршавина (Казьмина). Мать футболиста требует с нее около 2 млн рублей за проживание в принадлежащей ей петербургской квартире.

Иск подан в Приморский районный суд Петербурга, передают российские СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.

Как утверждает в своем заявлении мать футболиста, ответчица уже длительное время незаконно проживает в принадлежащей ей квартире. Экс-невестка игнорирует судебное решение о выселении и не платит никаких денег, из-за чего мать футболиста не может ни продать недвижимость, ни сдать его в аренду. Мирным путем разрешить ситуацию женщинам не удалось.

В результате Татьяна Аршавина потребовала взыскать с бывшей супруги сына 1 млн 920 тыс. рублей как сумму неосновательного обогащения за годовой период, а также проценты на сумму долга, размер которых превышает 36 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили, что пока это исковое заявление оставлено без движения по причине процессуальных нарушений.

Алиса Аршавина (Казьмина) являлась супругой футболиста в период с 2016 по 2019 годы. После того, как пара оформила развод, она осталась жить в его квартире в Петербурге вместе с тремя детьми, включая дочь, которая появилась на свет во время брака со спортсменом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Москве арестовали экс-полицейского, подозреваемого в убийстве малолетнего сынаВ Москве арестовали экс-полицейского, подозреваемого в убийстве малолетнего сына
В Австрии после смерти женщины приостановили использование вакцины AstraZenecaВ Австрии после смерти женщины приостановили использование вакцины AstraZeneca
В Махачкале неизвестный стрелял по силовикамВ Махачкале неизвестный стрелял по силовикам
Под Самарой 7 человек погибли в ДТП с фуройПод Самарой 7 человек погибли в ДТП с фурой
Премьер Словакии полностью исключил отказ от российской вакциныПремьер Словакии полностью исключил отказ от российской вакцины

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru