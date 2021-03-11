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Мать футболиста Аршавина потребовала с экс-невестки около 2 млн рублей
07:36
Фото: obaldela.ru
Андрей и Алиса Аршавины
Мать известного российского спортсмена Андрея Аршавина Татьяна обратилась в суд с исковым заявлением.
В качестве ответчицы в нем указана бывшая невестка Алиса Аршавина (Казьмина). Мать футболиста требует с нее около 2 млн рублей за проживание в принадлежащей ей петербургской квартире.
Иск подан в Приморский районный суд Петербурга, передают российские СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.
Как утверждает в своем заявлении мать футболиста, ответчица уже длительное время незаконно проживает в принадлежащей ей квартире. Экс-невестка игнорирует судебное решение о выселении и не платит никаких денег, из-за чего мать футболиста не может ни продать недвижимость, ни сдать его в аренду. Мирным путем разрешить ситуацию женщинам не удалось.
В результате Татьяна Аршавина потребовала взыскать с бывшей супруги сына 1 млн 920 тыс. рублей как сумму неосновательного обогащения за годовой период, а также проценты на сумму долга, размер которых превышает 36 тыс. рублей.
В пресс-службе пояснили, что пока это исковое заявление оставлено без движения по причине процессуальных нарушений.
Алиса Аршавина (Казьмина) являлась супругой футболиста в период с 2016 по 2019 годы. После того, как пара оформила развод, она осталась жить в его квартире в Петербурге вместе с тремя детьми, включая дочь, которая появилась на свет во время брака со спортсменом.
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