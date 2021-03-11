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Италия и Норвегия вслед за Данией приостановили использование вакцины AstraZeneca
11.3.2021 18:03
Фото: vk.com
Правительство Италии приняло решение о приостановлении использования вакцины от коронавируса, созданного шведско-британской компанией AstraZeneca.
Соответствующее заявление распространило сегодня Итальянское агентство по лекарствам (Aifa).
Как указывается в официальном тексте, итальянскими медиками были зафиксированы случаи достаточно серьезных побочных реакций после использования препарата. В результате власти страны приняли решение о приостановлении применения партии ABV2856 препарата от AstraZenecа, после введения которой у пациентов наблюдались нежелательные последствия.
Ранее аналогичные заявления были сделаны в Дании и Норвегии. В официальных уведомлениях отмечалось, что у пациентов после применения вакцины AstraZenecа возникали побочные эффекты, связанные с образованием тромбов. Вскоре после того, как о негативных реакциях проинформировало управление здравоохранения Дании, Европейское агентство по лекарственным средствам начало исследование препарата.
Напомним, на прошлой неделе решение о приостановлении вакцинации от COVID-19 с использованием препарата AstraZeneca из одной партии приняли в Австрии. Как сообщало Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны, проводится расследование после смерти женщины, которая была привита, и заболевания еще одной вскоре после вакцинации. Оба случая были связаны с нарушениями свертываемости крови.
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