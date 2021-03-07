|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Австрии после смерти женщины приостановили использование вакцины AstraZeneca
7.3.2021 17:11
Фото: bagnet.org
Власти Австрии приняли решение о приостановлении вакцинации от COVID-19 с использованием препарата AstraZeneca из одной партии, передает Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.
Причиной этого стали серьезные побочные реакции.
Как информирует ведомство, проводится расследование после сообщений о смерти женщины, которая была привита, и заболевания еще одной вскоре после вакцинации. В BASG получили сообщения, которые были связаны по времени с использованием препарата из одной партии.
Вакцина использовалась в клинике в округе Цветль (федеральная земля Нижняя Австрия). По данным медиков, вскоре после прививки скончалась 49-летняя женщина. Специалисты считают, что причиной летального исхода стало тяжелое нарушение свертываемости крови. Кроме того, у 35-летней женщины диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Пациентка уже идет на поправку, указано в сообщении.
В BASG подчеркивают, что пока нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. Вместе с тем, по факту случившегося проводится расследование. Отмечается, что производители вакцины поддерживают постоянный контакт с австрийскими властями, содействуя расследованию.
По данным австрийских СМИ, обе женщины являлись медсестрами, которые работали в клинике в Цветле.
Как уже сообщалось ранее, в Южной Корее 5 человек умерли после вакцинации от коронавируса. Все они получили прививки препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|