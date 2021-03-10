Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу микрофинансовой компании в Северодвинске

14:35

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Северодвинска задержали мужчину, который взял в заложники сотрудницу микрофинансовой компании, передают российские СМИ.



Со ссылкой на источники в полиции города отмечается, что нападавший сам покинул офис и сдался.



Как сообщает агентство "Интерфакс", мужчина, удерживавший сотрудницу микрофинансовой организации "вышел сам и отпустил заложницу".



Женщина жива, отмечает со ссылкой на собственный источник ТАСС. Сведений о том, в каком состоянии сотрудница микрофинансового офиса, пока нет. Вместе с тем, другие СМИ передают о том, что пострадавших нет.



В местной прессе уточнятся, что мужчина был вооружен обрезом. Информации о личности злоумышленника из официальных источников на данный момент не поступало.



Сведения о мотивах преступления поступают пока достаточно противоречивые. В частности, по данным агентства "Интерфакс", мужчина пытался решить ситуацию с коллекторами, требовавшими от него выплаты крупного долга. При этом РИА Новости сообщало о конфликте между сожителями, который мог стать причиной инцидента.



Автор: Злата Богатова

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