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В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
11.3.2021 13:02
Фото: lentachel.ru
В Токио сегодня прошла минута молчания в память о погибших при землетрясении, которое десять лет назад произошло на северо-востоке Японии.
Память жертв трагедии почтили во время мемориальной церемонии, которая проходила в столичном Национальном театре, передает телекомпания NHK.
В поминальной церемонии участвовали император Нарухито и императрица Масако, премьер-министр страны Есихидэ Суга и родственники погибших. В связи с продолжающейся пандемией коронавируса количество людей на официальном мероприятии пришлось уменьшить. В 2020 году власти отменили проведение ежегодной церемонии из-за эпидемиологической угрозы.
По официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 9.0 и спровоцированного им цунами 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии погибли более 18 тыс. человек. Кроме того, за несколько лет после стихийного удара скончались еще около 3,7 тыс. жителей страны, пострадавшие при подземных толчках и разрушении населенных пунктов потоками воды.
Ликвидация последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" продолжается до сих пор.
Ранее сообщалось об японце, который остался жить неподалеку от атомной станции, чтобы заботиться о брошенных животных.
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