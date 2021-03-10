Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Махачкале неизвестный стрелял по силовикам

11:45

Фото: tom.ru



В столице Дагестана неизвестный открыл огонь по силовикам, когда они проверяли сведения о возможной подготовке террористического акта, передает ТАСС.



После инцидента на территории Советского района города объявлен режим контртеррористической операции (КТО).



Как стало известно, решение о введении правового режима КТО начальник республиканского УФСБ принял сегодня, 11 марта, в 10:15 по местному времени. Меры будут действовать в пределах Советского района столицы Дагестана вплоть до дополнительного объявления. Режим КТО был введен после того, как неизвестный злоумышленник начал стрелять по силовикам, отметили в оперативном штабе региона.



В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) пояснили, что операция по задержанию злоумышленника еще не завершена и пока находится в активной фазе. Уточняется, что силовики предпринимали меры, направленные на пресечение террористического нападения.



Силовики проверяли поступившие сведения о стороннике международной террористической организации, который мог планировать и готовить преступления соответствующей направленности, отметили в НАК. Обнаруженный в частном доме бандит отказался сложить оружие и сдаваться. В ответ на законное требование представителей властей он открыл огонь по правоохранителям.



Автор: Злата Богатова

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