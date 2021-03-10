|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Махачкале неизвестный стрелял по силовикам
11:45
Фото: tom.ru
В столице Дагестана неизвестный открыл огонь по силовикам, когда они проверяли сведения о возможной подготовке террористического акта, передает ТАСС.
После инцидента на территории Советского района города объявлен режим контртеррористической операции (КТО).
Как стало известно, решение о введении правового режима КТО начальник республиканского УФСБ принял сегодня, 11 марта, в 10:15 по местному времени. Меры будут действовать в пределах Советского района столицы Дагестана вплоть до дополнительного объявления. Режим КТО был введен после того, как неизвестный злоумышленник начал стрелять по силовикам, отметили в оперативном штабе региона.
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) пояснили, что операция по задержанию злоумышленника еще не завершена и пока находится в активной фазе. Уточняется, что силовики предпринимали меры, направленные на пресечение террористического нападения.
Силовики проверяли поступившие сведения о стороннике международной террористической организации, который мог планировать и готовить преступления соответствующей направленности, отметили в НАК. Обнаруженный в частном доме бандит отказался сложить оружие и сдаваться. В ответ на законное требование представителей властей он открыл огонь по правоохранителям.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|