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Неандертальцы исчезли из Европы гораздо раньше, чем считалось
10.3.2021 14:57
Фото: waxlondon.com
Неандертальцы могли исчезнуть из Европы на тысячи лет раньше, чем полагали ученые.
К такому выводу пришли исследователи из Бельгии, Великобритании и Германии, изучавшие останки, которые ранее были найдены в пещере Спи.
Ученым удалось определить точный возраст останков неандертальцев, обнаруженных в пещере на территории Бельгии. Ранее историки уже выяснили, что кости принадлежат последним представителям этого вида, которые жили в Европе. О результатах этого исследования рассказывает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Как показал анализ, окаменелые костные останки на несколько тысяч лет старше, чем считалось ранее. В прошлом ученые, проводившие радиоуглеродное датирование, полагали, что фрагментам около 24 тыс. лет. Однако по уточненным данным, кости могут быть датированы периодом 44 200 – 40 600 лет.
Исследователи смогли создать новый метод датировки образцов, который является гораздо более надежным. По словам ученых, их разработка позволяет исключить при анализе "загрязняющие" вещества, появившиеся в более позднее время.
Ранее ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет. В течение долгого времени считалось, что генетические материалы не сохраняются в костях и зубах организмов, возраст которых превышает 100-200 тыс. лет. Однако палеогенетические технологии сейчас активно совершенствуются, все дальше отодвигая этот предел.
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