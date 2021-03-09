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В Пензенской области подросток планировал теракт в школе


14:08
В Пензенской области подросток планировал теракт в школеФото: irk.today

Правоохранительным органам Пензенской области удалось предотвратить теракт в учебном заведении, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление планировал 16-летний подросток.

Школьник намеревался совершить преступление из-за неприязни и враждебности, которые испытывал к одноклассникам и педагогам, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение СКР.

По данным следствия, подросток собирался использовать гладкоствольное охотничье ружье в апреле 2021 года. Довести преступный умысел до конца школьнику помешали представители УФСБ по Пензенской области. В ходе обыска по месту жительства юноши были найдены и изъяты незаконно хранившиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по кустарному изготовлению СВУ.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело. Представители СКР ходатайствовали о помещении юноши под стражу, однако Первомайский районный суд Пензы отправил подростка под домашний арест.

Как пишут региональные СМИ, о готовящемся преступлении стало известно после того, как подросток начал писать о своих планах в социальных сетях.

Автор: Злата Богатова

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