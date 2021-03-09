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Швейцарцы поддержали запрет паранджи в общественных местах
9.3.2021 20:09
Фото: nasha-germania.com
Граждане Швейцарии, как показал состоявшийся в стране референдум, поддержали предложение о запрете на ношение головных уборов, скрывающих лицо.
Речь шла об использовании паранджи и подобных предметов одежды во всех общественных местах.
По официальным данным, соответствующие изменения законодательства поддержали 51,2% участников референдума. Отмечается, что сторонники инициативы лидировали по числу голосов в подавляющем большинстве кантонов Швейцарии.
Помимо женских мусульманских головных уборов, которые могут полностью скрывать лицо, запрет распространяется на балаклавы, в прошлом не раз использовавшиеся участниками протестных акций и демонстраций. Теперь им также запрещается прятать лица при помощи подобных предметов.
По данным швейцарских СМИ, на текущий момент в стране проживает порядка 400 тыс. мусульман. При этом большинство из них и так не носят головные уборы, попавшие под запрет.
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