Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США назвали лауреатов кинопремии Critics' Choice Awards

8.3.2021 14:05

Фото: bagnet.org



Главный приз получил фильм "Земля кочевников", передает ТАСС.



Режиссер ленты, американка китайского происхождения Хлоя Чжао также была удостоена награды "Выбор критиков".



В число претендентов на приз за лучшую режиссуру входили Ли Айзек Чун, Дэвид Финчер, Спайк Ли, Аарон Соркин, Эмиральд Феннел и Реджина Кинг.



Церемония стала уже 26-й по счету. В этом году мероприятие проводилось в смешанном формате из-за ограничений, которые связаны с продолжающейся пандемией коронавируса. В качестве ведущего выступал актер Тэй Диггз, объявлявший имена победителей со сцены в Лос-Анджелесе. Лауреаты и другие участники церемонии участвовали в процессе по видеосвязи.



В число картин, которые боролись с "Землей кочевников" за главный приз, в частности, входили "Пятеро одной крови" Спайка Ли, "Манк" Дэвида Финчера, "Новости со всех концов света" Пола Гринграсса и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.



Лучшим актером посмертно признали американца Чедвика Боузмана, скончавшегося в прошлом году после борьбы с онкологической болезнью. Артист сыграл в фильме "Ма Рейни: мать блюза" Джорджа Вольфа. В женской номинации награду получила Кэри Маллиган за роль в картине "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.



Ранее стало известно, что фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао может не выйти в прокат на территории КНР. По данным Variety, из китайского сегмента Сети в последние дни исчезают все упоминания этой кинокартины.



Публикации о фильме начали пропадать вскоре после того, как интернет-пользователи вспомнили о высказываниях Хлои Чжао, в частности, во время интервью журналу Filmmaker Magazine около восьми лет назад. В 2013 году режиссер рассказывала о Китае, где выросла, как о "месте, где повсюду царит ложь".



Автор: Злата Богатова

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