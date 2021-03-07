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Посольство РФ прокомментировало сообщения о крушении вертолета с россиянами в ЦАР
10:50
Фото: topru.org
Посольство России в ЦАР
Вертолет, на борту которого могли находиться российские специалисты, по техническим причинам совершил экстренную посадку, заявили в посольстве РФ в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).
Комментарий дипломатов приводит ТАСС.
По данным российского посольства, в результате ЧП никто не пострадал. Аварийная посадка была осуществлена из-за поломки, возникшей во время полета, уточнили дипломаты. В посольстве пояснили, что инцидент случился несколько дней назад.
Ранее в соцсетях ЦАР распространились сообщения об аварии самолета, который перевозил российских специалистов. По мнению дипломатов, недостоверные сведения могли появиться после недавнего происшествия с вертолетом.
Напомним, триста военных инструкторов были направлены в ЦАР из России в конце прошлого года по просьбе властей этого африканского государства. Представители РФ оказывают содействие в сфере укрепления обороноспособности ЦАР, обучая военнослужащих национальной армии, которые предстоит затем отражать натиск незаконных вооруженных формирований.
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