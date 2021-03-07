Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Таиланде моряк спас котят с горящего корабля

7.3.2021 18:09

Фото: elorda.info



Экипаж загоревшего судна сумел быстро эвакуироваться, их на свой борт приняла проходившая мимо рыбацкая лодка.



Однако в суматохе моряки забыли котят, остававшихся на корабле.



ЧП случилось в акватории Адаманского моря, у берегов острова Ко Аданг на юге Таиланда, передают зарубежные СМИ. 23-летний Тацафон Сайи бросился в воду, чтобы спасти животных, оставшихся на борту горящего судна. В результате моряк Королевского флота Таиланда смог вызволить четырех перепуганных котят.



Тацафону пришлось преодолеть 50 футов (свыше 15 метров) до охваченного пламенем судна. Затем моряк трех кошек сложил в мешок из-под риса, а четвертого котенка усадил на плечо. К счастью, отважному тайцу удалось успешно вернуться на свой корабль вместе со всеми животными.



Позже Тацафон Сайи рассказал, как решился на эту необычную спасательную операцию, передает Metro. По его словам, их судно прибыло к месту ЧП, чтобы закрепить обломки загоревшейся рыболовецкой лодки и выяснить, нет ли разливов топлива. В тот момент моряки и заметили котят, оставшихся на борту.



Когда молодой человек добрался до лодки, пламя уже охватило корму лодки. При это было очевидно, что судно вот-вот затонет, поэтому Тацафону пришлось поторопиться. По словам моряка, если бы котят не забрали, "они бы утонули или умерли от жажды, если бы их унесло в море", пояснил он.



Члены экипажа военно-морского судна окружили спасенных котят заботой. Животных поили от обезвоживания, кормили и выхаживали, а потом разместили в офисе военно-морского флота, пока для них не найдутся хозяева.



Ранее сообщалось об японце, который после аварии на "Фукусиме-1" остался жить неподалеку от атомной станции, чтобы заботиться о брошенных животных. После трагических событий 11 марта 2011 года из этих районов были эвакуированы десятки тысяч жителей. Множество людей, оставляя свои дома, не стали забирать с собой питомцев.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 129

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:50 Посольство РФ прокомментировало сообщения о крушении вертолета с россиянами в ЦАР

Посольство РФ прокомментировало сообщения о крушении вертолета с россиянами в ЦАР 7.3.2021 22:04 СМИ: Принц Гарри «объявил войну» своей семье

СМИ: Принц Гарри «объявил войну» своей семье 7.3.2021 17:11 В Австрии после смерти женщины приостановили использование вакцины AstraZeneca

В Австрии после смерти женщины приостановили использование вакцины AstraZeneca 7.3.2021 15:24 Вузы смогут проводить сессию дистанционно с использованием биометрии

Вузы смогут проводить сессию дистанционно с использованием биометрии 7.3.2021 15:04 Растет число женщин, объявивших себя пострадавшими от действий Эндрю Куомо