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В Таиланде моряк спас котят с горящего корабля


7.3.2021 18:09
В Таиланде моряк спас котят с горящего корабляФото: elorda.info

Экипаж загоревшего судна сумел быстро эвакуироваться, их на свой борт приняла проходившая мимо рыбацкая лодка.

Однако в суматохе моряки забыли котят, остававшихся на корабле.

ЧП случилось в акватории Адаманского моря, у берегов острова Ко Аданг на юге Таиланда, передают зарубежные СМИ. 23-летний Тацафон Сайи бросился в воду, чтобы спасти животных, оставшихся на борту горящего судна. В результате моряк Королевского флота Таиланда смог вызволить четырех перепуганных котят.

Тацафону пришлось преодолеть 50 футов (свыше 15 метров) до охваченного пламенем судна. Затем моряк трех кошек сложил в мешок из-под риса, а четвертого котенка усадил на плечо. К счастью, отважному тайцу удалось успешно вернуться на свой корабль вместе со всеми животными.

Позже Тацафон Сайи рассказал, как решился на эту необычную спасательную операцию, передает Metro. По его словам, их судно прибыло к месту ЧП, чтобы закрепить обломки загоревшейся рыболовецкой лодки и выяснить, нет ли разливов топлива. В тот момент моряки и заметили котят, оставшихся на борту.

Когда молодой человек добрался до лодки, пламя уже охватило корму лодки. При это было очевидно, что судно вот-вот затонет, поэтому Тацафону пришлось поторопиться. По словам моряка, если бы котят не забрали, "они бы утонули или умерли от жажды, если бы их унесло в море", пояснил он.

Члены экипажа военно-морского судна окружили спасенных котят заботой. Животных поили от обезвоживания, кормили и выхаживали, а потом разместили в офисе военно-морского флота, пока для них не найдутся хозяева.

Ранее сообщалось об японце, который после аварии на "Фукусиме-1" остался жить неподалеку от атомной станции, чтобы заботиться о брошенных животных. После трагических событий 11 марта 2011 года из этих районов были эвакуированы десятки тысяч жителей. Множество людей, оставляя свои дома, не стали забирать с собой питомцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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