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В ближайшие дни у части россиян отключат домашний интернет


13:36
В ближайшие дни у части россиян отключат домашний интернетФото: inruza.ru

В течение ближайших дней некоторые российские провайдеры домашнего интернета будут вынуждены приостановить предоставление услуг.

В результате клиенты могут остаться без домашнего интернета уже с 11 марта 2021 года, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

Разрешение на оказание услуг по предоставлению интернета в домах россиян оформляет Госкомиссия по радиочастотам. У ряда операторов период действия соответствующих документов рассчитан на срок до 11 марта 2021 года.

По данным РБК, провайдеры уже обратились с просьбами о продлении договора, но пока еще не получили официального ответа. Уточняется, что речь идет о компаниях, предоставляющих россиянам домашний интернет на частотах в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.

Каких-либо комментариев от представителей Минцифры по этому поводу на данный момент не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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