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В ближайшие дни у части россиян отключат домашний интернет
13:36
Фото: inruza.ru
В течение ближайших дней некоторые российские провайдеры домашнего интернета будут вынуждены приостановить предоставление услуг.
В результате клиенты могут остаться без домашнего интернета уже с 11 марта 2021 года, передает РБК со ссылкой на собственные источники.
Разрешение на оказание услуг по предоставлению интернета в домах россиян оформляет Госкомиссия по радиочастотам. У ряда операторов период действия соответствующих документов рассчитан на срок до 11 марта 2021 года.
По данным РБК, провайдеры уже обратились с просьбами о продлении договора, но пока еще не получили официального ответа. Уточняется, что речь идет о компаниях, предоставляющих россиянам домашний интернет на частотах в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.
Каких-либо комментариев от представителей Минцифры по этому поводу на данный момент не последовало.
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