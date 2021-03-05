Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти США предлагают $5 млн за сведения о криминальном авторитете из Киргизии

5.3.2021 13:01

Фото: altyn-orda.kz



Власти Соединенных Штатов увеличили до $5 млн размер вознаграждения за сведения, которые помогут арестовать Качимбека Кольбаева.



Об этом со ссылкой на заявление американского Госдепа сообщает ТАСС.



Вознаграждение в размере до $5 млн готовы выплатить власти Соединенных Штатов за сведения о Камчибеке Кольбаеве. Как указано в заявлении, распространенном американским Госдепартаментом, речь идет об информации, благодаря которой т.н. криминальный авторитет может быть арестован и/или осужден.



Кроме того, власти заинтересованы в материалах, которые окажутся полезными в целях пресечения незаконных финансовых механизмов, используемых криминальной организации киргизского преступного авторитета.



По данным Госдепа, в 2000 году Кольбаева привлекли к ответственности за убийство двух человек и покушение. Жертвой преступления мог стать т.н. "криминальный босс", с которым конкурировал выходец из Киргизии.



Суд признал Кольбаева виновным и приговорил к двадцати пяти годам заключения, однако он сбежал из тюрьмы через шесть лет. В 2008 году Кольбаеву был присвоен статус "вора в законе", отмечает американское ведомство. Осенью прошлого года Кольбаева задержали в Бишкеке по обвинению в создании преступного сообщества, но в начале марта суд отпустил его на период следствия под подписку о невыезде.



В Госдепе также напомнили, что Кольбаев в прошлом был внесен в санкционные списки, составляемые американскими властями.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.3.2021 06:39 Турецкий генерал погиб при крушении армейского вертолета

Турецкий генерал погиб при крушении армейского вертолета 5.3.2021 06:19 В Кузбассе после изъятия из семьи умер ребенок

В Кузбассе после изъятия из семьи умер ребенок 4.3.2021 14:39 В Донбассе снайпер застрелил полицейского, эвакуировавшего детей

В Донбассе снайпер застрелил полицейского, эвакуировавшего детей 4.3.2021 13:29 ФСБ предотвратила теракт под Калининградом

ФСБ предотвратила теракт под Калининградом 4.3.2021 07:04 В Боливии 7 студентов погибли из-за давки в университете