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Власти США предлагают $5 млн за сведения о криминальном авторитете из Киргизии
5.3.2021 13:01
Фото: altyn-orda.kz
Власти Соединенных Штатов увеличили до $5 млн размер вознаграждения за сведения, которые помогут арестовать Качимбека Кольбаева.
Об этом со ссылкой на заявление американского Госдепа сообщает ТАСС.
Вознаграждение в размере до $5 млн готовы выплатить власти Соединенных Штатов за сведения о Камчибеке Кольбаеве. Как указано в заявлении, распространенном американским Госдепартаментом, речь идет об информации, благодаря которой т.н. криминальный авторитет может быть арестован и/или осужден.
Кроме того, власти заинтересованы в материалах, которые окажутся полезными в целях пресечения незаконных финансовых механизмов, используемых криминальной организации киргизского преступного авторитета.
По данным Госдепа, в 2000 году Кольбаева привлекли к ответственности за убийство двух человек и покушение. Жертвой преступления мог стать т.н. "криминальный босс", с которым конкурировал выходец из Киргизии.
Суд признал Кольбаева виновным и приговорил к двадцати пяти годам заключения, однако он сбежал из тюрьмы через шесть лет. В 2008 году Кольбаеву был присвоен статус "вора в законе", отмечает американское ведомство. Осенью прошлого года Кольбаева задержали в Бишкеке по обвинению в создании преступного сообщества, но в начале марта суд отпустил его на период следствия под подписку о невыезде.
В Госдепе также напомнили, что Кольбаев в прошлом был внесен в санкционные списки, составляемые американскими властями.
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