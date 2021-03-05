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Меган Маркл обвинила королевскую семью Великобритании во лжи


5.3.2021 07:06
Меган Маркл обвинила королевскую семью Великобритании во лжиФото: losangelesblade.com

Герцогиня Сассекская, как и анонсировалось ранее, была очень откровенна в новом интервью культовой ведущей Опре Уинфри.

Материал в понедельник будет показан в эфире американского канала CBS.

В Сети начали появляться тизеры интервью, где Меган Маркл, в частности, рассуждает о том, осталось ли еще что-то, что она может потерять из-за своих высказываний. По словам герцогини Сассекской, королевская семья Великобритании (Контора, как ее окрестили в СМИ) могла сыграть не последнюю роль в травле. Так Маркл расценивает давление, с которым ей пришлось столкнуться после свадьбы с принцем Гарри.

В интервью супруга внука Елизаветы II подчеркнула, что "Контора играет активную роль в увековечивании лжи" о герцоге и герцогине Сассекских. "Многое уже потеряно", заявила Меган Маркл в беседе с Опрой Уинфри.

Младший сын принца Уэльского Чарльза женился на бывшей американской актрисе Меган Маркл, которая в прошлом уже была замужем, 19 мая 2018 года. Через год у них родился сын, которого назвали Арчи. В начале 2020 года супруги выразили желание отказаться от исполнения официальных королевских обязанностей и сопутствующих привилегий. Решение вступило в силу в прошлом марте. Принц в течение года мог воспользоваться правом передумать, однако этого не случилось.

Лишившись права на титул "Их королевские высочества" и потеряв различные привилегии, включая охрану, пара также утратила права на бренд SussexRoyal. Покинув Великобританию, супруги отправились сначала в Канаду, а затем решили переехать в Соединенные Штаты. Не так давно появились сведения о беременности Маркл.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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