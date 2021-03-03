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Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
07:16
Фото: vk.com
Коронавирус может оставаться более полугода в организме пациентов, у которых ранее была диагностирована лейкемия.
К такому выводу пришли специалисты Университета Южной Калифорнии, опубликовавшие отчет об исследовании на портале medRxiv.
Специалисты вели наблюдения за состоянием трех пациентов, у которых ранее была диагностирована лейкемия. Все они заразились коронавирусной инфекцией. Ученые фиксировали изменения в организме мальчика и девочки младше пяти лет и молодого человека.
Исследователи пришли к выводу, что следы вируса в организме пациентов могли сохраняться в течение 162 дней с предполагаемого момента заражения. По мнению американских ученых, накапливающиеся мутации способны "вызвать ускользание иммунной системы". Медики даже назвали зафиксированные ими случаи примером "вечного" заражения COVID-19.
Ранее российские ученые обнаружили многочисленные изменения коронавируса у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. В организме этой пациентки возбудитель сохранялся длительное время и успел приобрести восемнадцать новых мутаций.
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