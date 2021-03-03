ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФСБ предотвратила теракт под Калининградом
ФСБ предотвратила теракт под Калининградом
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»
ФСБ предотвратила теракт под КалининградомФСБ предотвратила теракт под Калининградом
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусомУченые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»
На Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулканаНа Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулкана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулкана


06:05
На Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулканаФото: vk.com

Замер один из двух лавовых потоков, которые изливались из трещины на северо-западном склоне вулкана Ключевского. Как сообщают сегодня представители Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота шлакового конуса достигает сейчас уровня 54 м при диаметре основания 101 м.

Специалисты продолжают вести наблюдение за извержением. По их данным, из кратера конуса практически непрерывно выбрасываются вулканические бомбы размером около 30-50 см. На текущий момент единственный поток лавы изливается протяженностью 1,2 км, тогда как второй замер, уже прекратив движение, приводит пресс-служба сообщение руководителя института Алексея Озерова.

По словам Озерова, сведения получены группой ученых-вулканологов, которые смогли подняться в район бокового прорыва на склоне Ключевского. Ученые сделали это, несмотря на крайне сложные погодные условия - наблюдаются тридцатиградусные морозы, сильные порывы ветра. Однако специалисты с третей попытки достигли высоты 3 тыс. м. и добыли важную информацию.

Как информирует пресс-служба организации, действующий лавовый поток сейчас спускается внутрь ледника Эрмана, на поверхности которого появились проталины и трещины. Грязекаменные потоки при этом продолжают продвигаться по реке Крутенькой, обходя стороной населенный пункт Ключи и потому не представляя какой-либо опасности для местных жителей.

Побочный прорыв на северо-западном склоне вулкана был зафиксирован 18 февраля. Он располагается на высоте около 2850 м над уровнем моря. Прорыв представляет собой две параллельные трещины, которые разделяет расстояние примерно 250 м.

Ранее ученые пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Проанализировав состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги, исследователи предположили, что небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частью гигантского супервулкана.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Земфира представила первый за восемь лет студийный альбомЗемфира представила первый за восемь лет студийный альбом
В Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестныхВ Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестных
В Испании задержан доктор Блюм, обвиняемый в хищении более 29 млн рублейВ Испании задержан доктор Блюм, обвиняемый в хищении более 29 млн рублей
Скончался основатель Папуа — Новой ГвинеиСкончался основатель Папуа — Новой Гвинеи
Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru