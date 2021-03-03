Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулкана

06:05

Фото: vk.com



Замер один из двух лавовых потоков, которые изливались из трещины на северо-западном склоне вулкана Ключевского. Как сообщают сегодня представители Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота шлакового конуса достигает сейчас уровня 54 м при диаметре основания 101 м.



Специалисты продолжают вести наблюдение за извержением. По их данным, из кратера конуса практически непрерывно выбрасываются вулканические бомбы размером около 30-50 см. На текущий момент единственный поток лавы изливается протяженностью 1,2 км, тогда как второй замер, уже прекратив движение, приводит пресс-служба сообщение руководителя института Алексея Озерова.



По словам Озерова, сведения получены группой ученых-вулканологов, которые смогли подняться в район бокового прорыва на склоне Ключевского. Ученые сделали это, несмотря на крайне сложные погодные условия - наблюдаются тридцатиградусные морозы, сильные порывы ветра. Однако специалисты с третей попытки достигли высоты 3 тыс. м. и добыли важную информацию.



Как информирует пресс-служба организации, действующий лавовый поток сейчас спускается внутрь ледника Эрмана, на поверхности которого появились проталины и трещины. Грязекаменные потоки при этом продолжают продвигаться по реке Крутенькой, обходя стороной населенный пункт Ключи и потому не представляя какой-либо опасности для местных жителей.



Побочный прорыв на северо-западном склоне вулкана был зафиксирован 18 февраля. Он располагается на высоте около 2850 м над уровнем моря. Прорыв представляет собой две параллельные трещины, которые разделяет расстояние примерно 250 м.



Ранее ученые пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Проанализировав состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги, исследователи предположили, что небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частью гигантского супервулкана.



Автор: Злата Богатова

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