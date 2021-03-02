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В Прикамье убили женщину с двумя детьми
2.3.2021 21:08
Фото: sledcom.ru
Правоохранительные органы Пермского края разыскивают мужчину 1980 г.р., который подозревается в тройном убийстве.
Как указано на официальном сайте регионального СУ СКР, сегодня утром тела женщины и двух детей были найдены в поселке Октябрьский.
В частном жилом доме были обнаружены тела трех человек с явными признаками смерти криминального характера. По данным ведомства, жертвами убийства стали местная жительница 1979 г.р., ее сын и дочь, 2004 и 2008 г.р. соответственно. Сведений о причинах смерти погибших пока нет.
По факту трагического происшествия следователи уже возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Сведений о мотивах преступления из официальных источников пока еще не поступало.
Представители правоохранительных органов пояснили, что подозреваемым в тройном убийстве является Алексей Горбунов 1980 г.р. По данным местных СМИ, речь идет о супруге погибшей женщины. Мужчина объявлен в розыск.
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