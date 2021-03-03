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В МИД Китая назвали недопустимым вмешательство в дела РФ из-за Навального
3.3.2021 19:19
Фото: orient.tm
Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным представляет собой внутреннее дело России, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайского дипломата, выступившего в рамках регулярного брифинга, цитирует РИА Новости.
Внешнее вмешательство в дело Алексея Навального, как и другие внутренние вопросы России, в Пекине считают недопустимым. По словам официального представителя МИД КНР, китайское руководство уже неоднократно выражало такое мнение, и эта позиция остается неизменной.
В своем выступлении Ван Вэньбинь выразил надежду на урегулирование вопросов, по которым между различными государствами сейчас сохраняются разногласия. Китайский дипломат отметил, что налаживание взаимопонимания лучше односторонних санкций.
Ранее власти Евросоюза и Соединенных Штатов объявили о введении новых ограничительных мер в отношении ряда россиян. В качестве причины этого решения указывалась ситуация с Алексеем Навальным. В очередной список вошли, в частности, глава СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов и начальник ФСИН Александр Калашников.
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