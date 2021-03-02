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Адвокат: В деле Сафронова появился секретный свидетель
06:04
Фото: vk.com
В уголовном деле журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене, появился секретный свидетель.
Об этом рассказал адвокат Иван Павлов, являющийся руководителем правозащитного объединения "Команда 29" и представляющий интересы советника главы "Роскосмоса".
Как пояснил Иван Павлов, свидетель в материалах дела проходит под псевдонимом "Ландер". Адвокат также сообщил, что его клиента обвиняют "в нормальной журналистской деятельности". К такому выводы защитники Ивана Сафронова пришли, ознакомившись с материалами дела.
Предположительно, следственные действия могут завершиться летом. Со ссылкой на данные, озвученные следователем Александром Чабаном, речь может идти об июне или июле, пояснил юрист.
Ранее столичный Лефортовский суд вынес решение о продлении ареста Сафронова на два месяца. Павлов заявил, что адвокаты уже обжаловали вердикт.
Сафронова, который все еще сохраняет за собой должность советника руководителя госкорпорации "Роскосмоса", задержали в июле прошлого года, после чего он был арестован. Журналисту предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, которым он мог передавать секретные сведения, касающиеся военно-технического сотрудничества РФ в различных регионах мира. Предположительно, преступные действия могли совершаться в 2017 году.
В конце прошлого года российский президент Владимир Путин высказался о расследовании. Дело против Ивана Сафронова глава государства связал с периодом, когда тот уже был сотрудником "Роскосмоса".
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