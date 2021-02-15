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В Кремле не будут комментировать интервью Сафронова до окончания следствия


15.2.2021 21:24
В Кремле не будут комментировать интервью Сафронова до окончания следствияФото: russophile.org

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле уже ознакомились с интервью журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.

Однако до окончания расследования по делу советника главы "Роскосмоса" никаких комментариев по этому поводу не будет.

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле до окончания расследования не будут делать каких-либо официальных комментариев по поводу интервью Ивана Сафронова или действий ФСБ. Официальный представитель Кремля пояснил, что уже ознакомился с материалами, касающимися журналиста. "Виновность или невиновность" должен определять лишь суд, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

Ранее в "Коммерсанте" появилась публикация, представляющая собой развернутые ответы Ивана Сафронова на различные вопросы, связанные с его делом. В частности, он рассказывал о знакомстве и приятельских отношениях с чешским коллегой Мартином Ларишем. Иностранца следователи считают вербовщиком, а переписку с Сафроновым рассматривают как получение разведывательных инструкций.

Применение программ шифрования на своем личном компьютере Сафронов объяснял неким "элементом журналистской культуры", а также "крепко укоренившейся моделью профессионального поведения", обусловленной его стажем деятельности в этой сфере.

Сафронова, который все еще сохраняет за собой должность советника руководителя госкорпорации "Роскосмоса", задержали в июле прошлого года, после чего он был арестован. Журналисту предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, которым он мог передавать секретные сведения, касающиеся военно-технического сотрудничества РФ в различных регионах мира. Предположительно, преступные действия могли совершаться в 2017 году.

В конце прошлого года российский президент Владимир Путин высказался о расследовании. Дело против Ивана Сафронова глава государства связал с периодом, когда тот уже был сотрудником "Роскосмоса".

Автор: Злата Богатова

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