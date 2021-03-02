Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вынесли приговор за разглашение тайны о смерти активиста в Минске

2.3.2021 19:12

Фото: smi2.net



Белорусский суд вынес приговор по делу о разглашении врачебной тайны, касающейся смерти Романа Бондаренко.



Гражданского активиста доставили в больницу с травмой головы в минувшем ноябре. Вскоре молодой человек скончался.



Фигурантами этого дела были редактор отдела ООО "Тут Бай Медиа" Екатерина Борисевич и анестезиолог-реаниматолог больницы скорой помощи Минска Артем Сорокин, передает "Интерфакс". По данным агентства, оба были признаны виновными и приговорены соответственно к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин (82,4 тыс. рублей) и двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин (41 тыс. рублей).



Как пояснили адвокаты Борисевич, полгода заключения - минимальное наказание, которое мог назначить суд. Вместе с тем, защита намерена обжаловать приговор.



Правоохранительные органы квалифицировали действия Сорокина - как разглашение медицинской тайны, а Борисевич - как подстрекательство к этому преступлению и разглашение врачебной тайны, действия. После того, как журналистка склонила медика к передаче сведений. Они вошли в публикацию, которая вызвала протесты.



По данным властей, информация о том, что погибший активист был трезв, является ложной. Распространение таких сведений и противопоставление их данным госорганов вызвало общественный резонанс и сформировало "атмосферу недоверия к компетентным службам, указывает Генпрокуратура Беларуси.



31-летний минчанин Роман Бондаренко скончался в столичной больнице скорой помощи 12 ноября 2020 года. Мужчина был госпитализирован с травмой головы после того, как участвовал в конфликте возле дома, где проживал. Бондаренко пытался препятствовать действиям неизвестных в масках, когда те снимали висевшие на заборе бело-красно-белые ленточки. Активиста толкнули, после чего он упал, ударившись головой.



В СК Белоруссии, комментируя инцидент, заявили о том, что Бондаренко в момент происшествия был нетрезв. По факту смерти молодого человека позднее возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое повлекло за собой смерть по неосторожности. При этом представители прокуратуры поясняли, что нет свидетельств причастности к инциденту сотрудников МВД.



Смерть Бондаренко вызвала большой общественный резонанс. Глава государства Александр Лукашенко выразил соболезнования родным минчанина и заявил, что руководству страны невыгодна эта смерть. Президент РБ также призвал не использовать трагическое происшествие в корыстных целях.



Врача и журналистку, оказавшихся фигурантами уголовного дела о разглашении сведений, касающихся смерти Бондаренко, признала узниками совести международная организация Amnesty International. Ранее правозащитники обращались к Минску с призывом немедленно освободить медика и сотрудницу СМИ.



Автор: Злата Богатова

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