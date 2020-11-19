Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске задержан врач, рассказавший СМИ о смерти оппозиционера

19.11.2020 18:18

Фото: vechrost.ru



В отношении врача, сообщившего порталу tut.by о гибели избитого в Минске Романа Бондаренко, возбудили уголовное дело.



Как сообщает сегодня Генпрокуратура Белоруссии, речь идет о ч. 3 ст. 178 УК страны - разглашение врачебной тайны, которое повлекло тяжкие последствия.



По данным ведомства, медработник, "действуя умышленно, без служебной необходимости", вступил с журналистами в преступный сговор. Врач Городской клинической больницы скорой медпомощи рассказал сотрудникам портала tut.by о результатах освидетельствования Романа Бондаренко. В Генпрокуратуре пояснили, что фигурантом этого дела, помимо медика, является еще один человек.



В официальном сообщении указано, что врач, разгласивший тайные сведения, спровоцировал "тяжкие последствия". Они выразились в росте напряженности в обществе и формировании атмосферы недоверия к компетентным государственным структурам, а также побуждении белорусских граждан к агрессивным и противоправным действиям. Генпрокуратура также отмечает, что оба подозреваемых уже задержаны.



Ранее портал tut.by сообщил о трагической гибели 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Молодой человек пытался препятствовать неизвестным, которые вечером 11 ноября во дворе его дома снимали бело-красно-белые ленточки, завязанные на заборе. В начавшейся потасовке сторонника оппозиции с силой толкнули, после чего он получил серьезную травму головы.



Бондаренко с места ЧП увезли на микроавтобусе, в котором в последнее время по Минску ездят сотрудники милиции. Спустя полтора часа избитого молодого человека доставили в больницу, где у него диагностировали отек мозга. Врачи провели экстренную операцию, однако вечером следующего дня, 12 ноября, пациент скончался.



По данным СК Белоруссии, вечером 11 ноября в милицию поступил сигнал о драке на улице Червякова. Прибывшие к месту происшествия стражи порядка установили, что потасовку устроили вешавшие ленточки агрессивные местные жители и лица, которые пытались их снять. Там же был найден травмированный нетрезвый мужчина, которого первоначально доставили в Центральное РУВД Минска.



После того, как пострадавшему стало хуже, милиционеры вызвали для него скорую. Медики в момент госпитализации подтвердили алкогольную интоксикацию, заявили представители СК. В белорусских СМИ со ссылкой на медработников отмечалось, что алкоголя в крови Бондаренко выявлено не было.



Смерть молодого минчанина вызвала большой резонанс. В Минске и других городах Белоруссии начали появляться стихийные мемориалы, у которых собирались люди. Президент РБ Александр Лукашенко с возмущением отреагировал на действия жителей столицы, заявив о том, что не позволит превратить Минск в кладбище. Глава государства отдал поручение в кратчайшие сроки навести порядок в городе, после чего в белорусской столице были определены места, наиболее подверженные влиянию деструктивно настроенных граждан. К ним правоохранители стали относиться с повышенным вниманием.



Автор: Злата Богатова

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