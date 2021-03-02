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Ученые впервые пересчитали кораллы в Тихом океане
2.3.2021 18:11
Фото: vk.com
Исследователи впервые провели полный подсчет кораллов в Тихом океане, чтобы дать оценку рискам их вымирания.
Ученые опубликовали отчет в издании Nature Ecology & Evolution.
На сегодняшний день количество кораллов в Тихом океане сравнимо с числом "деревьев в Амазонке или птиц во всем мире", отметил один из авторов этого исследования, доктор Энди Дитцель из Центра передового опыта по изучению коралловых рифов ARC при Университете Джеймса Кука.
По данным ученых, речь идет примерно о полтриллионе кораллов.
Ранее специалисты уже выяснили, что объем кораллов в Мировом океане в последнее время начал стремительно сокращаться. Одной из причин этого являются тепловые волны. Под их влиянием рифы обесцвечиваются, состояние их постоянно ухудшается вплоть до гибели кораллов.
Численность этого вида было необходимо уточнить, чтобы адекватно оценивать в дальнейшем риск его исчезновения. Как свидетельствуют последние данные, в общей сложности число восьми наиболее распространенных кораллов больше человеческой популяции, составляющей сейчас около 7,8 млрд.
При этом уровень глобальной угрозу исчезновения большинства видов кораллов оказался ниже, чем ученые предполагали ранее. При этом сохраняется риск разрушения ряда локальных популяций. По данным специалистов, численностью более чем в миллиард колоний сейчас обладают 12 из 80 видов, признанных исчезающими.
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