ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Рязанью мужчину убили за любовь к женской одежде
Под Рязанью мужчину убили за любовь к женской одежде
В Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в США
В Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в США
В Италии зафиксировали штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам
В Италии зафиксировали штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Италии зафиксировали штамм коронавируса, устойчивый к вакцинамВ Италии зафиксировали штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам
СКР выявит блогеров с призывами к суицидуСКР выявит блогеров с призывами к суициду
США вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за НавальногоСША вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за Навального
Ученые впервые пересчитали кораллы в Тихом океанеУченые впервые пересчитали кораллы в Тихом океане
Рогозин прокомментировал хищение оборудования на космодроме БайконурРогозин прокомментировал хищение оборудования на космодроме Байконур

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые впервые пересчитали кораллы в Тихом океане


2.3.2021 18:11
Ученые впервые пересчитали кораллы в Тихом океанеФото: vk.com

Исследователи впервые провели полный подсчет кораллов в Тихом океане, чтобы дать оценку рискам их вымирания.

Ученые опубликовали отчет в издании Nature Ecology & Evolution.

На сегодняшний день количество кораллов в Тихом океане сравнимо с числом "деревьев в Амазонке или птиц во всем мире", отметил один из авторов этого исследования, доктор Энди Дитцель из Центра передового опыта по изучению коралловых рифов ARC при Университете Джеймса Кука.

По данным ученых, речь идет примерно о полтриллионе кораллов.

Ранее специалисты уже выяснили, что объем кораллов в Мировом океане в последнее время начал стремительно сокращаться. Одной из причин этого являются тепловые волны. Под их влиянием рифы обесцвечиваются, состояние их постоянно ухудшается вплоть до гибели кораллов.

Численность этого вида было необходимо уточнить, чтобы адекватно оценивать в дальнейшем риск его исчезновения. Как свидетельствуют последние данные, в общей сложности число восьми наиболее распространенных кораллов больше человеческой популяции, составляющей сейчас около 7,8 млрд.

При этом уровень глобальной угрозу исчезновения большинства видов кораллов оказался ниже, чем ученые предполагали ранее. При этом сохраняется риск разрушения ряда локальных популяций. По данным специалистов, численностью более чем в миллиард колоний сейчас обладают 12 из 80 видов, признанных исчезающими.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Испании снесли последний памятник ФранкоВ Испании снесли последний памятник Франко
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
Новый фильм Гая Ричи будет о Второй мировой войнеНовый фильм Гая Ричи будет о Второй мировой войне

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru