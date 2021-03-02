Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые впервые пересчитали кораллы в Тихом океане

2.3.2021 18:11

Фото: vk.com



Исследователи впервые провели полный подсчет кораллов в Тихом океане, чтобы дать оценку рискам их вымирания.



Ученые опубликовали отчет в издании Nature Ecology & Evolution.



На сегодняшний день количество кораллов в Тихом океане сравнимо с числом "деревьев в Амазонке или птиц во всем мире", отметил один из авторов этого исследования, доктор Энди Дитцель из Центра передового опыта по изучению коралловых рифов ARC при Университете Джеймса Кука.



По данным ученых, речь идет примерно о полтриллионе кораллов.



Ранее специалисты уже выяснили, что объем кораллов в Мировом океане в последнее время начал стремительно сокращаться. Одной из причин этого являются тепловые волны. Под их влиянием рифы обесцвечиваются, состояние их постоянно ухудшается вплоть до гибели кораллов.



Численность этого вида было необходимо уточнить, чтобы адекватно оценивать в дальнейшем риск его исчезновения. Как свидетельствуют последние данные, в общей сложности число восьми наиболее распространенных кораллов больше человеческой популяции, составляющей сейчас около 7,8 млрд.



При этом уровень глобальной угрозу исчезновения большинства видов кораллов оказался ниже, чем ученые предполагали ранее. При этом сохраняется риск разрушения ряда локальных популяций. По данным специалистов, численностью более чем в миллиард колоний сейчас обладают 12 из 80 видов, признанных исчезающими.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 04:19 В Италии зафиксировали штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам

В Италии зафиксировали штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам 03:35 СКР выявит блогеров с призывами к суициду

СКР выявит блогеров с призывами к суициду 2.3.2021 15:14 В Эстонии выявили еще более 300 побочных реакций после вакцинации от COVID-19

В Эстонии выявили еще более 300 побочных реакций после вакцинации от COVID-19 2.3.2021 13:01 В Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской

В Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской 2.3.2021 12:10 Израильские силовики в Дубае осмотрят судно Helios Ray, пострадавшее от взрыва