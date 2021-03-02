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В Арканзасе подростка смертельно ранили при стрельбе в школе
2.3.2021 14:20
Фото: livejournal.com
Скончался 15-летний подросток, получивший ранения во время стрельбы в одной из школ города Пайн-Блафф (штат Арканзас).
Об инциденте сообщает The New York Times.
Сигнал о ЧП в образовательном учреждении поступил в экстренные службы в 9:59 по местному времени (18.59 понедельника по Москве). Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили школьника с огнестрельным ранением.
Раненого подростка первоначально доставили в ближайшую клинику, пишет газета со ссылкой на представителей местных властей. Вскоре после этого мальчика было решено перевести в детскую больницу Литл-Рока, являющегося столицей штата Арканзас. К сожалению, врачи оказались бессильны, школьник скончался.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По данным полиции, к стрельбе может быть причастен другой 15-летний школьник. Ученик уже задержан. Сведений о мотивах пока нет, но полицейские склоняются к тому, что выстрелы не были случайными.
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