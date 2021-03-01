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В Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской


13:01
В Белоруссии готовят документы на экстрадицию ТихановскойФото: 24pressa.ru

Следственный комитет Белоруссии (СКБ) передал в Генеральную прокуратуру страны документы на экстрадицию экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской. По данным правоохранителей, представители ближайшего окружения лидера оппозиции планировали захват зданий в Гомеле.

Как рассказали в СКБ, документы на экстрадицию Светланы Тихановской направлены в Генеральную прокуратуру страны. В сообщении на сайте ведомства указано, что доверенные лица экс-кандидата в президенты РБ планировали захватить объекты органов власти в Гомеле.

Сведения о подготовке беспорядков, во время которых предполагалось осуществить захват зданий, были получены при расследовании уголовного дела Сергея Тихановского. Материалы было решено выделить в отдельное производство.

Блогер находится под арестом с весны прошлого года. Сергей Тихановский ранее пытался выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, однако ему было отказано в праве баллотироваться. После этого за пост главы государства решила побороться его супруга Светлана. Тихановского задержали во время ее предвыборного митинга.

Ранее Светлана Тихановская, остающаяся за пределами Белоруссии, предположила скорый уход Александра Лукашенко. По ее словам, в будущем давление на Минск существенно возрастет, и действующий белорусский лидер покинет свой пост.

Напомним, Тихановская покинула страну вскоре после президентских выборов, на которых заняла второе место. Как рассказывал позднее Лукашенко, он спас экс-конкурентку, дав ей денег и организовав выезд за границу. И Тихановская выразила ему большую благодарность за оказанное содействие, заявил белорусский президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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