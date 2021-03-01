|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белоруссии готовят документы на экстрадицию Тихановской
13:01
Фото: 24pressa.ru
Следственный комитет Белоруссии (СКБ) передал в Генеральную прокуратуру страны документы на экстрадицию экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской. По данным правоохранителей, представители ближайшего окружения лидера оппозиции планировали захват зданий в Гомеле.
Как рассказали в СКБ, документы на экстрадицию Светланы Тихановской направлены в Генеральную прокуратуру страны. В сообщении на сайте ведомства указано, что доверенные лица экс-кандидата в президенты РБ планировали захватить объекты органов власти в Гомеле.
Сведения о подготовке беспорядков, во время которых предполагалось осуществить захват зданий, были получены при расследовании уголовного дела Сергея Тихановского. Материалы было решено выделить в отдельное производство.
Блогер находится под арестом с весны прошлого года. Сергей Тихановский ранее пытался выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, однако ему было отказано в праве баллотироваться. После этого за пост главы государства решила побороться его супруга Светлана. Тихановского задержали во время ее предвыборного митинга.
Ранее Светлана Тихановская, остающаяся за пределами Белоруссии, предположила скорый уход Александра Лукашенко. По ее словам, в будущем давление на Минск существенно возрастет, и действующий белорусский лидер покинет свой пост.
Напомним, Тихановская покинула страну вскоре после президентских выборов, на которых заняла второе место. Как рассказывал позднее Лукашенко, он спас экс-конкурентку, дав ей денег и организовав выезд за границу. И Тихановская выразила ему большую благодарность за оказанное содействие, заявил белорусский президент.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|