ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Барселоне протестующие из-за ареста рэпера вновь устроили беспорядки
В Барселоне протестующие из-за ареста рэпера вновь устроили беспорядки
ОНК: Навальный доставлен в колонию под Владимиром
ОНК: Навальный доставлен в колонию под Владимиром
СМИ сообщили о массовом отравлении школьников в Красноярске
СМИ сообщили о массовом отравлении школьников в Красноярске
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
Тихановская рассчитывает на скорую отставку ЛукашенкоТихановская рассчитывает на скорую отставку Лукашенко
Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»Президент Чехии обратился к Путину с просьбой о поставках «Спутника V»
ОНК: Навальный доставлен в колонию под ВладимиромОНК: Навальный доставлен в колонию под Владимиром
В Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестныхВ Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестных

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Тихановская рассчитывает на скорую отставку Лукашенко


28.2.2021 21:31
Тихановская рассчитывает на скорую отставку ЛукашенкоФото: vk.com

Весной белорусский президент Александр Лукашенко покинет свой пост, надеется экс-кандидат на пост главы этого государства Светлана Тихановская.

По ее словам, в скором времени давление на Минск возрастет и окажется слишком сильным для действующего лидера.

Давление на белорусского президента Александра Лукашенко в ближайшем времени возрастет, считает экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская. Свою точку зрения она изложила в интервью германскому изданию Bild am Sonntag.

По мнению Тихановской, изо дня в день давление на Лукашенко будет увеличиваться. В результате оно начнет становиться "слишком сильным" для действующего белорусского президента, поэтому он освободит свое место. Тихановская предположила, что так может произойти уже весной или чуть позже - в течение этого года.

Президентские выборы в Белоруссии проводились 9 августа прошлого года. Вскоре после того, как ЦИК объявил об очередной победе Лукашенко, остающегося у власти четверть века, в стране начались акции протеста. По официальным данным, президент набрал 80,10% голосов, а Тихановская заняла второе место - ее поддержали чуть более 10% избирателей.

Представительница оппозиции, отказавшись признать итоги голосования, покинула Белоруссию и до сих пор находится за пределами страны.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет передавать власть своим сыновьям.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

ОНК: Навальный доставлен в колонию под ВладимиромОНК: Навальный доставлен в колонию под Владимиром
Под Ангарском в ДТП погибли два человека, еще трое пострадалиПод Ангарском в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
На Гаити совершили побег 400 заключенныхНа Гаити совершили побег 400 заключенных
Тренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес ПанаринаТренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес Панарина

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru