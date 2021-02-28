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Тихановская рассчитывает на скорую отставку Лукашенко
28.2.2021 21:31
Фото: vk.com
Весной белорусский президент Александр Лукашенко покинет свой пост, надеется экс-кандидат на пост главы этого государства Светлана Тихановская.
По ее словам, в скором времени давление на Минск возрастет и окажется слишком сильным для действующего лидера.
Давление на белорусского президента Александра Лукашенко в ближайшем времени возрастет, считает экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская. Свою точку зрения она изложила в интервью германскому изданию Bild am Sonntag.
По мнению Тихановской, изо дня в день давление на Лукашенко будет увеличиваться. В результате оно начнет становиться "слишком сильным" для действующего белорусского президента, поэтому он освободит свое место. Тихановская предположила, что так может произойти уже весной или чуть позже - в течение этого года.
Президентские выборы в Белоруссии проводились 9 августа прошлого года. Вскоре после того, как ЦИК объявил об очередной победе Лукашенко, остающегося у власти четверть века, в стране начались акции протеста. По официальным данным, президент набрал 80,10% голосов, а Тихановская заняла второе место - ее поддержали чуть более 10% избирателей.
Представительница оппозиции, отказавшись признать итоги голосования, покинула Белоруссию и до сих пор находится за пределами страны.
Ранее Лукашенко заявил, что не будет передавать власть своим сыновьям.
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