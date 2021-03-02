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Израильские силовики в Дубае осмотрят судно Helios Ray, пострадавшее от взрыва
2.3.2021 12:10
Фото: oilandgasvisionjobs.com
Группа израильских силовиков направлена в Дубай в целях осмотра судна Helios Ray, которое пострадало в результате взрыва в Персидском заливе.
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на собственные источники.
По мнению израильских властей, к инциденту может быть причастен Иран. С таким заявлением ранее уже выступили глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
В Тегеране все подобные обвинения решительно отвергают. Официальное заявление после высказываний со стороны Израиля о причастности к подрыву грузового судна ранее сделал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Инцидент зафиксирован 26 февраля, когда прогремел взрыв на израильском грузовом судне Helios Ray. Корабль в тот момент шел по Оманскому заливу. Судно, осуществляющее перевозки под флагом Багамских островов, довели до ближайшего порта. Информации о пострадавших не поступало.
В настоящее время порядка 90% импорта и экспорта товаров в Израиль и из страны осуществляется морским путем. Угрозы, связанные с этим видом перевозок, могут привести к тому, что компании-перевозчики свою прибыль сочтут не стоящей риска или расходов на страхование.
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