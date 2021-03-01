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В аргентинском динозавре распознан самый древний титанозавр Земли


1.3.2021 21:36
В аргентинском динозавре распознан самый древний титанозавр ЗемлиФото: d-cd.net

Фрагменты костных останков ранее неизвестных крупных травоядных динозавров, обнаруженные в северной части Патагонии, принадлежали наиболее древнему из видов титанозавров, обитавших на Земле, считают палеонтологи. По мнению специалистов, прародиной таких ящеров являлась именно Южная Америка, передает ТАСС.

Титанозаврами называют растительноядных динозавров, длина которых составляла от 9 до 12 метров. Существа массой около 13 тонн обитали на территории современных Южной Америки, Юго-Восточной Азии и южной Европы порядка 70 млн лет назад. Вместе брахиозаврами, диплодоками и самыми крупными динозаврами – аргентинозаврами – они входили в группу зауропод.

Специалисты пока еще не могут дать точный ответ на вопрос о том, как именно первые зауроподы могли расселяться по Земле. Вызывает споры и период предполагаемого разделения их на отдельные семейства и роды. Некоторые исследователи полагают, что титанозавры впервые могли появиться в конце юрского периода, т.е. около 170 млн лет назад. Однако доказательств такой гипотезы пока нет.

Новое исследование, отчет о котором опубликован в научном журнале Ameghiniana, позволяет пролить свет на происхождение и историю как титанозавров, так и зауропод. Ученые изучали фрагменты костей динозавра, датированные началом мелового периода (145–140 млн лет назад). Останки древнейших существ обнаружили ранее на севере Патагонии.

Как удалось выяснить коллективу палеонтологов во главе с Пабло Галлиной из Университета им. Маймонида (Аргентина), фрагменты принадлежали титанозавру. В прошлом существа длиной около 20 метров еще не попадались ученым. Специалисты пришли к выводу, что речь идет о наиболее древнем из известных науке титанозавров.

Исследователи считают, что Южная Америка являлась прародиной титанозавров, которые именно из этого региона начали расселяться по остальной планете. Ученые дали своей находке название Ninjatitan zapatai – в честь коллеги Себастьяна Апестегии, известного среди соратников как "ниндзя", а также техника Рогелио Сапаты.

Ранее исследователи связали вымирание динозавров с воздействием Юпитера на кометы. Процессы, свидетельствующие о том, что в окрестности Солнца и Земли могло быть направлено небесное тело, упавшее на нашу планету в конце мелового периода, около 65,5-66 млн лет назад, смоделировали американские астрономы из Гарвардского университета. Как утверждают Амир Сирадж и Абрахам Лоеб, падение астероида, после чего в районе полуострова Юкатан появился кратер Чикшулуб диаметром около 300 км, повлекло за собой исчезновение динозавров и многих морских рептилий.

Автор: Злата Богатова

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