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Ученые связали вымирание динозавров с действием Юпитера на кометы
17.2.2021 13:30
Фото: illustrators.ru
Погубивший динозавров астероид мог представлять собой обломок одной из комет, появившихся из самых дальних подступов Солнечной системы. Астрономами из Гарвардского университета (США) Амиром Сираджем и Абрахамом Лоебом были смоделированы процессы, свидетельствующие о том, что небесное тело могло быть направлено в окрестности Солнца и Земли из-за притяжения Юпитера.
Астероид упал на Землю в конце мелового периода, около 65,5-66 млн лет назад, после чего в районе полуострова Юкатан появился кратер Чикшулуб, диаметр которого составляет около 300 км. События того периода продолжают вызывать споры среди ученых. В частности, ряд исследователей связывает падение астероида с исчезновением динозавров и многих морских рептилий.
Кроме того, дискуссии ведутся и по поводу химического состава этого небесного тела. Исследования свидетельствуют о том, что речь идет об углистом хондрите, но такого рода примитивные объекты крайне редко оказывались в окрестностях Земли и других каменистых планет. Нет среди ученых единого мнения и о размерах астероида. Считается, что его диаметром мог составлять около 10-15 км.
Американские астрономы предприняли попытку объяснить необычный состав астероида, а также уточнить его размеры. Для этого Амир Сирадж и Абрахам Лоеб создали модель Солнечной системы, позволяющую просчитать, какое влияние на т.н. долгопериодические кометы могло оказывать притяжение Юпитера. Отчет об исследовании появился в журнале Scientific Reports.
В результате возникли предположения о том, что из-за обломков комет не только вымерли динозавры, но и появились разнообразные другие крупные кратеры Земли. В их числе - 300-километровый Вредефорт в Южно-Африканской Республике, где в прошлом геологи обнаруживали там следы хондритов и других небесных тел, прибывших с окраин Солнечной системы.
Ранее в Аргентине палеонтологам удалось обнаружить фрагменты останков рептилии неизвестного вида, которая обитала около 230 млн лет назад. По предварительным оценкам ученых, существа относятся к подвиду ринхозавров, которые встречались во времена древних динозавров.
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